الکاتبة المغربية: الحج موسم وحدة وصحوة سياسية للأمة الإسلامية

أكدت كاتبة مغربية أن موسم الحج فرصة لتعزيز التعايش بين مختلف الدول الإسلامية، وموسم للوحدة والنهضة السياسية للأمة الإسلامية جمعاء. وقالت حياة لعلب، في مقابلة مع وكالة أنباء القرآن الإيرانية، إن الحج فرصة لاحتضان الثقافات الأخرى، وتعزيز الانفتاح على عادات وتقاليد مختلف الأمم.

وفيما يتعلق بإمكانية الحج في التقريب بين المذاهب الإسلامية، قالت: "يشمل الحج أبعادًا دينية وسياسية واقتصادية وثقافية متنوعة، وهو موسم يجتمع فيه المسلمون من مختلف اللغات والأعراق والمذاهب في مكان واحد". وأضافت: "يعلمنا الإسلام أن الحج لقاء مقدس تتعزز فيه أواصر الأخوة بين المسلمين بغض النظر عن الاختلافات اللغوية أو المذهبية. إنه مكان تتلاشى فيه كل الفوارق، ويتحد فيه المسلمون في العبادة والتقرب إلى الله تعالى". كما استشهدت الصحفية المغربية بمؤسس الثورة الإسلامية الراحل، الذي وصف الحج بأنه موسم وحدة ونهضة سياسية واجتماعية عظيمة للأمة الإسلامية.

وسلطت حياة لعلب الضوء على الفرصة الفريدة التي يتيحها موسم الحج لتعزيز التعايش، وتقبّل الثقافات الأخرى، والانفتاح على عادات وتقاليد الشعوب المختلفة. وأضافت: "باعتباره حدثًا سنويًا يجمع أعدادًا هائلة من الحجاج من مختلف أنحاء العالم، يُشبه الحج مستوطنة مزدهرة في قلب الصحراء، حيث تلتقي الثقافات المتنوعة وتتفاعل".

واختتمت قائلة: "يستفيد الحجاج من هذا اللقاء بتحويله إلى منصة للتفاهم المتبادل، والتقارب، والتعايش السلمي بروح الأخوة والتضامن".