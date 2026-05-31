ماموستا خاتمي: ما دامت الوحدة قائمة بين المسلمين، فلن يتمكن الأعداء من غزو أراضي المسلمين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال إمام صلاة الجمعة في أشنوية: "إن أيام الوقوف بعرفة، وعيد الأضحى المبارك، ورمي الجمرات، والابتعاد عن الشيطان، كلها تحمل رسالةً مفادها: أنه ما دامت الوحدة والتضامن قائمين بين المسلمين، فلن يستطيع الأعداء غزو بلاد المسلمين والسيطرة عليهم". السيد مصطفى خاتمي، إمام صلاة الجمعة في أشنوية، يهنئ بقدوم عيد الأضحى المبارك وأيام الوقوف بعرفة. نحن في أيام يجتمع فيها حجاج بيت الله الحرام، من خلال الوقوف بعرفة، في سهل عرفة. وبعد العشر الأوائل من الحج، يستعد الحجاج للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

" قال ماموستا خاتمي: "في الحقيقة، تتجلى في هذه الأيام والليالي مظاهر التعاطف ووحدة الصوت والوئام ووحدة اللون، وغيرها من فضائل الوحدة. فعيد الأضحى المبارك وأداء مناسك الحج كلها رموز للوحدة. فالحقيقة أن الأمة التي توحد لباسها وأفعالها تُظهر وحدتها."

وأكد في الختام: "في الحقيقة، أيام الوقوف بعرفة، وعيد الأضحى المبارك، ورمي الجمرات، والابتعاد عن الشيطان، كلها تحمل هذه الرسالة: أنه ما دامت الوحدة والتضامن قائمين بين المسلمين، فلن يتمكن الأعداء من غزو أراضي المسلمين والسيطرة عليهم".