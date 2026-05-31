تقرير مصور/ مشاهد نادرة للكعبة المشرفة تعود لعام 1953

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ تداولت مواقع خبرية مشاهد نادرة للكعبة المشرفة بمدينة مكة المكرمة، تعود لعام 1953، بعدسة الشاب المسلم من أصل باكستاني عبد الغفور شيخ، الذي كان طالبا في جامعة هارفارد الأمريكية. وتعود القصة إلى عام 1952، حين قرر عبد الغفور شيخ، البالغ حينها 21 عاما، توثيق رحلته إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج ونقل صورة واقعية عن الشعائر الإسلامية إلى القارئ الغربي. وعرض فكرته على مجلة "ناشيونال جيوغرافيك"، التي وافقت على المشروع وزودته بكاميرتين صغيرتين ومقياس للضوء رغم محدودية خبرته في التصوير.