الحرس الثوري يسقط طائرة امريكية من طراز "إم كيو1" دخلت مياه ايرانية

31 مايو 2026 - 10:04
رمز الخبر: 1820597
تم استهداف طائرة مسيرة من طراز "إم كيو1" تابعة للجيش الأمريكي دخلت فجر اليوم الأحد إلى أجواء المياه الإقليمية الإيرانية بهدف تنفيذ عملية عدائية.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الدفاع الجوي التابع له تمكن من إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز "إم كيو1".

وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأن طائرة مسيرة من طراز "إم كيو1" تابعة للجيش الأمريكي دخلت فجر اليوم الأحد إلى أجواء المياه الإقليمية الإيرانية بهدف تنفيذ عملية عدائية، إلا أنه تم رصدها على الفور واستهدفتها صواريخ منظومة الدفاع الجوي الحديثة التابعة للحرس الثوري، وتم إسقاطها.

وأعلنت قوات الدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري الإيراني أن أجواء المياه الإقليمية للجمهورية الإيرانية تخضع لسيطرة كاملة، محذرة من أن أي اعتداء سيواجه بحزم.

