إصابة قائد كتيبة وجندي إسرائيليين بجروح خطيرة جنوبي لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن قائد كتيبة وجنديا في جيش الاحتلال الإسرائيلي أصيبا بجروح خطيرة جراء انفجار مسيرة مفخخة جنوبي لبنان.

وأضاف الإعلام العبري أن "قتيلا و5 إصابات بينها حرجة في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء حدثين منفصلين".

وذكر أن إخلاء مروحيا تم من جنوب لبنان باتجاه مستشفى رمبام في حيفا.

وكان حزب الله اللبناني أعلن مساء السبت أنه نفذ كمينا لقوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه أطراف بلدة دبين.

وأفاد الحزب أن عناصره فجرت عبوة ناسفة في القوة الإسرائيلية ثم خاضوا اشتباكين بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، مؤكدا أنه أجبر القوة على التراجع.

إلى ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت، وقف أنشطة التعليم وإغلاق الشواطئ في المناطق الحدودية مع لبنان تزامنا مع تصعيد المواجهات مع حزب الله.

