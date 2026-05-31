إصدار كتاب «الإمام الصادق والمذاهب الأربعة» باللغة البشتوية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء الدولية ــ أبنا ــ صدر حديثا الجزء الرابع من كتاب «الإمام الصادق والمذاهب الأربعة» برعاية الإدارة العامة للخدمات الثقافية والنشر التابعة للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)، حيث يتناول العمل جوانب متعددة من حياة الإمام الصادق (ع) وشخصيته العلمية والتربوية والروحية، مسلطاً الضوء على إسهاماته الفكرية ومكانته في التاريخ الإسلامي.

ويستعرض الكتاب لمحات من سيرة الإمام الصادق (ع)، إلى جانب مجموعة من وصاياه وتعاليمه التي شكلت مرجعاً مهماً في بناء القيم الأخلاقية والعلمية. كما يقدم نماذج من سلوكه ونهجه في التعامل مع مختلف القضايا الاجتماعية والفكرية، بما يمنح القارئ تصوراً شاملاً عن أسلوب حياته ومبادئه.

ويتضمن الإصدار أيضاً شهادات وآراء عدد من كبار علماء أهل السنة حول شخصية الإمام الصادق (ع)، فضلاً عن تناوله لمواقفه من ظاهرة الغلو ومناظراته العلمية مع المخالفين. كما يخصص فصلاً لعرض سيرة الإمام أحمد بن حنبل، مع التعريف بأساتذته وتلامذته وأبرز الأحداث التي شهدها عصره.

ويُعد الكتاب من تأليف الباحث «أسد حيدر»، وترجمه إلى اللغة البشتوية المترجم «عبد الرحيم دراني». وقد صدر في قياس وزيري.

