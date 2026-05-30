وفد العتبة العلوية المقدسة يسلّم راية عيد الغدير الأغر إلى مرقد السيدة المعصومة (ع) ومسجد جمكران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ ضمن فعاليات أسبوع الغدير الدولي، سلّم وفد العتبة العلوية المقدسة مُمثَّلًا بقسم العلاقات العامة راية عيد الغدير الأغر إلى أمانة مرقد السيدة فاطمة المعصومة (عليها السلام) ومسجد جمكران في قم المقدسة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، تمهيدًا لرفعها احتفاءً بعيد الله الأكبر.

وقال مسؤول شعبة العلاقات الداخلية الخادم كرار الموسوي في تصريح للمركز الخبري: "جرى تسليم راية الغدير المباركة إلى مستشار المتولّي لمرقد السيدة فاطمة المعصومة (عليها السلام) السيد حسيني نجاد، بحضور عدد من المسؤولين في المرقد الشريف، حيث تم خلال اللقاء بحث الاستعدادات الخاصة بإحياء هذه المناسبة العطرة".

وأضاف الموسوي: "إن الوفد زار كذلك مسجد جمكران، وكان في استقبالهم متولّي المسجد، سماحة السيد أجاق نجاد، حيث تم تسليم راية الغدير للمشاركة في مراسم الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة، إذ إن الزيارة تضمنت بحث البرامج والفعاليات المشتركة، مؤكدًا أن الوفد سيواصل جولته بزيارة العاصمة طهران ومدينة مشهد المقدسة ضمن برنامج مُعدٍّ مسبقًا".

وتأتي فعاليات أسبوع الغدير الدولي 1447هـ/2026م التي تنظمها العتبة العلوية المقدسة بمناسبة عيد الله الأكبر في الثامن عشر من شهر ذي الحجة، لتؤكد استمرار جهودها في إحياء هذه المناسبة المباركة عبر برامج دينية وثقافية وخدمية متكاملة، تسهم في ترسيخ مبادئ الولاية ونهج المولى أمير المؤمنين (عليه السلام) داخل العراق وخارجه.

.....................

انتهى / 323