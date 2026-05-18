تقرير البنتاغون: لامبالاة هيغسيث بأرواح المدنيين مكّنت من ارتكاب جرائم حرب منهجية في إيران

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ كشف تقرير داخلي مُدين صادر عن المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن استهتار إدارة ترامب الإجرامي بأرواح المدنيين في حربها العدوانية غير الشرعية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدًا ما كشفته طهران مرارًا وتكرارًا. ووفقًا للتقرير، فقد سُهّلت جرائم الحرب الممنهجة ضد إيران من خلال التفكيك المتعمد لآليات حماية المدنيين في عهد وزير الحرب بيت هيغسيث. ويكشف التقرير، الذي نُشر في 15 مايو/أيار، وهو وثيقة سرية لوزارة الحرب، أنه لم يتم تنفيذ أيٍّ من الأهداف الأساسية الأحد عشر لخطة عمل تخفيف الأضرار المدنية والاستجابة لها لعام 2022 (CHMR-AP) بشكل كامل بحلول نهاية السنة المالية 2025، حسبما أفاد موقع "ذا إنترسبت". ولا تزال جميع الإجراءات المطلوبة البالغ عددها 133 إجراءً غير مكتملة. وقد تم تخفيض التمويل المخصص للأدوات الحيوية، بما في ذلك قاعدة بيانات تتبع الأضرار المدنية، بشكل كبير. كما تم إلغاء اجتماعات اللجنة التوجيهية، وفصل الموظفين ذوي الخبرة أو إعادة تعيينهم، مما جعل مركز التميز لحماية المدنيين مجرد "هيكل بلا حراك، بلا ميزانية، ولا تفويض، ولا مهمة حقيقية، ولا سلطة"، وفقًا للتقرير نفسه.

لم يكن هذا مجرد إهمال بيروقراطي، بل خيار سياسي متعمد من قبل البنتاغون بقيادة هيغسيث، حيث فضّلوا القوة الفتاكة على القانون الدولي وحياة الإنسان. ويأتي توقيت التقرير مُديناً، إذ يتزامن مع تصريح قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، أمام مجلس الشيوخ بأنه لا يستطيع "تأكيد" وقوع غارات جوية واسعة النطاق على المدارس والمستشفيات الإيرانية، وذلك بعد أكثر من 13600 غارة جوية بقيادة الولايات المتحدة على الأراضي الإيرانية ذات السيادة.