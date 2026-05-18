معظم الأمريكيين: إن الاقتصاد "يعاني" مع ارتفاع أسعار الغاز وسط الحرب الإيرانية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أظهر استطلاع رأي جديد أجرته شبكة سي بي إس نيوز بالتعاون مع مؤسسة يوجوف أن غالبية الأمريكيين ينظرون إلى الاقتصاد الأمريكي على أنه "يعاني" ويشعرون "بالإحباط" أو حتى "بالغضب" من تعامل الرئيس دونالد ترامب معه، في ظل استمرار الحرب العدوانية ضد إيران التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود وتآكل دخول الأسر. ويكشف الاستطلاع، الذي نُشر في 17 مايو/أيار، عن تشاؤم عميق يتجاوز الانقسامات الحزبية.

ويوافق 27% فقط من المشاركين على تعامل ترامب مع التضخم، وهي أدنى نسبة منذ توليه منصبه لولاية ثانية. وكانت هذه النسبة قد انخفضت بالفعل من 31% في أبريل/نيسان، بل وتراجعت نسبة تأييد الجمهوريين من 74% في مارس/آذار إلى 63%. وأفاد أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين في الاستطلاع بأن دخولهم لا تواكب التضخم.