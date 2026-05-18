نتنياهو يعترف بفشل أهدافه الحربية ضد إيران

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ حذّر نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، الأحزاب الحريدية من أن إجراء انتخابات مبكرة في سبتمبر/أيلول قد يؤدي إلى انهيار الائتلاف الحاكم. وأفادت وسائل الإعلام العبرية أن نتنياهو يعتقد أن إجراء انتخابات مبكرة قد يُفضي إلى انهيار الائتلاف الحاكم.

ووفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإن الائتلاف الحاكم يخشى خسارة الانتخابات، إذ كان قد قدّم مشروع قانون في 13 مايو/أيار لحلّ البرلمان استباقًا للمعارضة التي قدّمت مشروعَي قانون مماثلين. كما أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن نتنياهو اعترف لرؤساء الأحزاب الحريدية بأن النظام لم يتمكن بعد من تحقيق أهدافه في إيران.

وصرح نتنياهو أيضًا بأنه غير قادر حاليًا على إطلاق حملة انتخابية. ووفقًا لوسائل الإعلام العبرية، إذا لم يطرأ أي تطور أمني جديد يُزعزع المناخ السياسي ويحول دون إجراء انتخابات مبكرة، فسيصوّت الكنيست (برلمان الكيان الصهيوني) على مشروع قانون حلّه يوم الأربعاء.