مجلس علماء الشيعة يعقد مؤتمراً للوحدة وندوة "البنيان المرسوس" في باكستان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ نظم مجلس علماء الشيعة "مؤتمر وحدة الأمة" و"ندوة بنيان مرصوص" في فندق محلي في كابيروالا، البنجاب. حضر الحفل شخصيات بارزة من مجلس علماء الشيعة الباكستاني. العلامة شابير حسن ميسامي، رئيس جنوب البنجاب العلامة أمير عباس حمداني، الزعيم المركزي سيد مصور عباس نقفي، نائب رئيس المقاطعة مبشر عباس خان بهاتا، قاسم علي قاسمي، النقيب المتقاعد شرفات علي بهاتا، سيد فروخ ترمزي، ورئيس مجلس ملة ياكجيتي رئيس جنوب البنجاب حافظ محمد أسلم العلماء وممثلي المجتمع.

وفي كلمته أمام المؤتمر، تأم الدكتور العلامة شابير حسن ميسامي الصلاة على شهداء باكستان وغيرهم من المتوفين، فيما أشاد المتحدثون بالتضحيات التي قدمها أولئك الذين فقدوا أرواحهم في سبيل الوطن. أكد المشاركون دعمهم للجيش الباكستاني في مواجهة ما وصفوه بالقوى المعادية للدولة. وأعلن رجال الدين أن رجال الدين سيقفون إلى جانب الجنود في الدفاع عن الوطن بزيّهم العسكري كلما دعت الحاجة. وركزت الندوة على مواضيع الوحدة الوطنية، والتضامن الديني، والمقاومة الجماعية ضد التهديدات التي تواجه البلاد.