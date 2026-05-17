رئيسة منظمة العفو الدولية تنتقد فنلندا بشدة لاستضافتها شركات أسلحة إسرائيلية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــانتقدت أغنيس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، بشدة يوم الجمعة، فنلندا لدعوتها شركات صناعة الأسلحة الإسرائيلية إلى هلسنكي لإجراء محادثات حول التعاون الدفاعي، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول.

وفي تصريحات أعقبت التقارير التي تناولت الاجتماع المزمع عقده، وصفت كالامارد هذه الخطوة بأنها "مخزية للغاية"، وذكّرت فنلندا بالتزاماتها. وقالت في منشور على موقع X: "يجب وضع حد لهذا. إن التزامات فنلندا الدولية ومصداقيتها على المحك". كما تساءلت كالامارد عن قرار فنلندا بالسعي إلى التعاون مع شركات الدفاع الإسرائيلية في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة. وقالت: "من المؤكد، وللأسف، أن إسرائيل ليست الدولة الوحيدة القادرة على تزويد فنلندا بالأسلحة التي تعتقد أنها بحاجة إليها للدفاع عن نفسها". وتساءلت: "فلماذا اللجوء إلى دولة ترتكب الإبادة الجماعية؟". وحثت رئيسة منظمة العفو الدولية المواطنين والقيادات السياسية الفنلندية على معارضة هذا التعاون، قائلةً إن شراء الأسلحة من إسرائيل أمر خاطئ وقد ينتهك القانون الدولي. "يجب على الشعب الفنلندي وممثليه السياسيين أن يدافعوا عن الحق. شراء الأسلحة الإسرائيلية ليس من الحق، وقد يكون أيضاً انتهاكاً للقانون الدولي"، هذا ما قاله كالامارد.