آية الله کلبايکاني يحذر من الجهود الأمريكية الصهيونية لبث الفرقة بين المسلمين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أشار آية الله السيد محمد باقر کلبايکاني، أستاذ الفقه المتقدم وأصول الشريعة الإسلامية في حوزة قم، إلى مساعي الأعداء لزرع الفتنة في المجتمع وإضعاف وحدة الشعب، قائلاً: "إن أمريكا والصهاينة، في فضاء المعلومات والإعلام العالمي الواسع، يسعون باستمرار إلى استغلال الخلافات البسيطة بين المذاهب الإسلامية لإثارة الفتنة والصراع وإضعاف وحدة المسلمين". وأضاف: "إن هدف جماعات الضغط الأمريكية الصهيونية هو إضعاف الوحدة وتدمير الشعب في نهاية المطاف. ويمكن مناقشة الخلافات بين المذاهب في إطار الحوارات العلمية، بعيداً عن القضايا التي قد يستغلها الأعداء". أكد هذا العالم الشيعي: "يجب أن نتذكر أن اقتطاع المحتوى وتحريفه من قِبل وسائل الإعلام المعادية قد يُلحق ضرباتٍ خطيرة بجسد الإسلام والأمة الإسلامية، وبعض الناس لا يُدركون عواقب هذه التصريحات". وقال: "يسعى الأعداء منذ سنوات إلى تدمير الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها الكريم، لكنهم سيحملون هذا الوهم الزائف معهم إلى القبر. ما دام الإيمان الراسخ ونهج الحق، إلى جانب الوحدة والتضامن، قائمين في هذه الأمة، فلا معنى للهزيمة". وفي الختام، شدد على: "ينبغي لأمتنا أن تُقدّر وحدتها، وأن تتجنب بؤر الخلاف والتوتر، وأن تُعزز الوحدة، وأن تُحارب دعوة التفرقة. إن الله تعالى مع أهل الحق، والنصر الإلهي قريب، وسيكون لأمة إيران الإسلامية مستقبلٌ مُشرقٌ ومُبارك".