 العتبة العلوية المقدسة التكفّل بإعادة تذهيب ضريح السيد محمد بن الإمام موسى الكاظم (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أعلن الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة الخادم السيد عيسى الخرسان عن تكفّل العتبة المقدسة بإعادة تذهيب مقام السيد محمد بن الإمام موسى الكاظم (عليهما السلام) الواقع في مدينة دزفول التابعة لمحافظة خوزستان الإيرانية وذلك بعد الأضرار التي لحقت به جرّاء أعمال الحرق والتخريب نتيجة الأحداث الأخيرة التي استهدفت المقام .

جاء ذلك خلال حفل رسمي أُقيم في المقام الشريف بحضور القائمين عليه مع شخصيات دينية واجتماعية ضمن الجولة الإغاثية في عدد من المدن الإيرانية والتي يقدمها وفد الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة برئاسة الامين العام برفقته عدد من خدم الحرم المطهر.

وخلال كلمته قدّم الأمين العام شكره للحضور على حفاوة الترحيب وكرم الاستقبال مؤكداً أن هذا الصرح المبارك سيعود بإذن الله مكاناً تطمئن فيه القلوب ببركة النفحات المباركة من حرم الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) ، داعياً لأهالي المدينة بالتوفيق والسداد والنصر.

وأوضح عضو اللجنة رئيس قسم الإعلام الخادم حيدر رحيم "أن مبادرة الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة تتضمن التكفّل بإعادة تذهيب شباك الضريح الخاص بالمقام عبر نقله إلى مَعمل التذهيب التابع للعتبة المقدسة ، والذي سبق له إنجاز كبرى الأعمال الفنية والتخصصية في الحرم العلوي المطهر أبرزها الإيوان الذهبي الكبير وتاج الضريح الطاهر لمرقد أمير المؤمنين (عليه السلام) ".

وأضاف رحيم " بحسب توجيه السيد الامين العام فإن العتبة العلوية المقدسة تدرس إمكانية المساهمة في مشروع توسعة المقام الشريف ومرافقه الخدمية، من خلال الفرق الفنية والهندسية التخصصية وبالتنسيق مع الجهات الرسمية وأصحاب العلاقة، والتي ستكون عبر زيارات واجتماعات متبادلة للاطلاع على المخططات والاحتياجات الخاصة بالمشروع".

هذا وشهدت الزيارة جولة ميدانية للأمين العام داخل المقام الشريف والاطلاع على آثار الدمار والأضرار التي لحقت الضريح الشريف و أروقة الحرم المبارك فيما كان هناك تكريم للخدم العاملين في المقام .

