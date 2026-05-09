عقيد أمريكي متقاعد: إيران حصن منيع وأمة شجاعة في وجه البلطجة الأمريكية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ وصف عقيد سابق في الجيش الأمريكي الحصار البحري الأمريكي غير القانوني بأنه "استعراض سخيف" من إدارة دونالد ترامب، لا أمل له في النجاح، واصفًا إيران بأنها حصن منيع وأمة شجاعة تقف في وجه البلطجة والعدوان الأمريكي الصهيوني.

وصرح دوغلاس ماكغريغور، العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي، في مقابلة قائلاً: "إيران دولة شجاعة لمقاومتها المتنمرين الكبار - الولايات المتحدة وإسرائيل". وفي حوار على قناة فوركان غوزوكارا، الأكاديمي التركي، على يوتيوب، أضاف ماكغريغور: "لذلك، يتعاطف الجميع مع إيران، وكل من يستطيع مساعدة الإيرانيين يفعل ذلك. لقد استعد الإيرانيون للمرحلة القادمة". ثم ناقش المزايا الجيوسياسية لإيران في الحرب الأمريكية غير الشرعية وتجاهل البنتاغون لها، قائلاً: "هذه القضية [الحرب ضد إيران] كارثيةٌ من الناحية الجغرافية. إيران أشبه بحصنٍ منيع؛ تحيط بها الجبال، وإلى جنوبها صحاري قاحلة لا يُقدم عاقل على اجتيازها. لم ينجح أحدٌ في غزوها. استولى الإسكندر الأكبر على جزءٍ منها؛ وألحق المغول دمارًا هائلاً للسيطرة عليها، ثم انسحبوا في نهاية المطاف. الخلاصة هي أننا لا نستطيع الاستيلاء على هذا المكان." وفيما يتعلق بالعملية الأمريكية الفاشلة المعروفة باسم "مشروع الحرية"، والتي هدفت إلى تأمين السفن العابرة لمضيق هرمز، والتي أوقفها الرئيس دونالد ترامب بعد يوم واحد فقط، قال: "لقد قلنا إننا سنسيطر على مضيق هرمز. كيف لنا أن نفعل ذلك؟ إذا لم نكن قادرين على منع كل شيء من الدخول إلى المضيق أو الخروج منه، فلن نتمكن من السيطرة عليه.

الإيرانيون قادرون على فعل ذلك لأن حدودهم متاخمة له. لديهم أطول ساحل على طول الخليج العربي ويسيطرون على أكثر من نصفه."