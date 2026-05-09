المنتخب الإيراني لكرة القدم يؤكد مشاركته في كأس العالم 2026

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ يواصل الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن المنتخب استعداداته المكثفة في المركز الوطني تحت إشراف طاقم فني ذي خبرة، وذلك قبل نحو شهر من انطلاق كأس العالم 2026.

وقد تضمنت المعسكرات التدريبية الأخيرة عشرات الحصص التدريبية ومباراتين وديتين، ومن المقرر أن يستمر هذا البرنامج التدريبي حتى موعد سفر المنتخب إلى تركيا.

وأكد الاتحاد أن المنتخب تأهل للبطولة بجدارة واستحقاق، مشدداً على أن مشاركة إيران ثابتة ولا يمكن لأي ضغوط خارجية منعها، مع تأكيده على ضرورة مراعاة الدولة المضيفة للمخاوف الإيرانية.

كما أضاف الاتحاد أن إيران ستشارك في البطولة متمسكةً بمعتقداتها وثقافتها، مشيراً إلى أن الوفد الإيراني أظهر في كندا حزماً كبيراً في هذا الشأن.

وختم الاتحاد تصريحاته بالتأكيد على أن المعركة الحقيقية هي داخل ملعب كرة القدم، محذراً المضيف من محاولة نقل الصراع إلى ساحات أخرى، ومذكراً بتجارب الشعب الإيراني في مواجهة التحديات.

...........

انتهى/ 278