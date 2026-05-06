العدو الصهيوني يواصل اعتداءاته على القرى والبلدات ويرتكب مجزرة في زلايا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ يواصل العدو "الإسرائيلي" اعتداءاته على لبنان مرتكبًا المزيد من المجازر، وجديدها مجزرة في بلدة زلايا في البقاع الغربي، راح ضحيتها أربعة شهداء، بينهم نساء وأطفال وثلاثة جرحى.

كما تعرضت بلدتا أرنون ويحمر الشقيف لقصف مدفعي معادٍ متقطع، فيما شن الطيران الحربي المعادي غارة على بلدة يحمر الشقيف .

واستهدف القصف المدفعي المعادي أطراف بلدة قبريخا، فيما أغارت مسيّرات معادية، بأربع دفعات، صباحًا على بلدة ميفدون، ما أدى الى سقوط شهيدين، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي طال البلدة.



بموازاة ذلك، سجّلت حركة نزوح من بلدات كوثرية السيّاد والغسانية وأنصارية ومزرعة الداودية بعد التهديد الذي وجهه جيش العدو لـ 12 بلدة وقرية؛ وهي: كوثرية السياد، الغسانية، مزرعة الداودية، بدياس، الريحان، زلاية، البازورية، حاروف، حبوش، انصارية، قلاويه ودير الزهراني. كما طالب جيش العدو سكان هذه البلدات بمغادرة منازلهم والابتعاد عنها مسافة 1000 متر.

وفي الخيام، نفذ جيش العدو فجرًا، عملية تفجير كبيرة في البلدة. كما شنّ الطيران الحربي المعادي غارة، بدفعتين، على وادي النهر بين بلدتي زوطر الشرقية وزوطر الغربية، وبلدة رشكنانيه في قضاء صور، وبلدة صفد البطيخ في قضاء بنت جبيل.

