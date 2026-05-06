تقرير صحفي يكشف عن أكثر من 600 هجوم استهداف منشآت أمريكية في العراق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ كشف تقرير صحفي، نقلًا عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء ( 6 أيار 2026 )، أن المنشآت التابعة للولايات المتحدة في العراق تعرّضت لأكثر من 600 هجوم خلال فترة العدوان العسكري الامريكي الصهيوني الغاشم على إيران، وهو رقم يعكس مستوى التصعيد الذي شهدته الساحة العراقية خلال تلك المرحلة.

ووفق التقرير، جدّدت السفارة الأمريكية في بغداد تحذيراتها من أن "المقاومة العراقية الاسلامية المتحالفة مع إيران" ما تزال تخطط لتنفيذ هجمات جديدة تستهدف مواطنين ومصالح أمريكية في مختلف مناطق العراق، بما في ذلك إقليم كردستان. كما أشارت السفارة إلى أن بعض الجهات داخل مؤسسات الدولة العراقية ما تزال تقدم دعمًا سياسيًا وماليًا وعملياتيًا للمقاومة العراقية.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن واشنطن تنتظر من بغداد خطوات "عملية وملموسة" لإثبات جديتها في فصل الدولة عن تلك الفصائل، عبر طرد عناصرها من المؤسسات، ووقف تمويلها، وقطع رواتب مقاتليها، خصوصًا مع متابعة المسؤولين الأمريكيين لملف رئيس الوزراء المكلّف علي الزيدي.

كما كشف التقرير عن تضرر ما لا يقل عن 16 موقعًا عسكريًا أمريكيًا في الشرق الأوسط جراء الغارات الإيرانية الأخيرة، وهي مواقع تُعد ذات أهمية استراتيجية، الأمر الذي يثير تساؤلات عن مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة ومسار المواجهة مع إيران.

وتأتي هذه المعطيات في إطار التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وجمهورية إيران الاسلامية، حيث يُعد العراق إحدى الساحات الأكثر حساسية بسبب انتشار فصائل المقاومة العراقية الاسلامية المتحالفة مع جمهورية ايران الاسلامية .

ومع استمرار الهجمات والغارات المتبادلة، يتزايد الجدل حول مستقبل الدور الأمريكي في العراق وإمكانية إعادة رسم خارطة النفوذ في المنطقة.

