القوات البحرية الايرانية تطلق نارا تحذيرية على سفن أمريكية حاولت الاقتراب من مضيق هرمز

5 مايو 2026 - 09:12
رمز الخبر: 1810018
القوات البحرية الايرانية نارًا على سفن امريكية حاولت الاقتراب من مضيق هرمز .

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أمس، ان القوات المسلحة الايرانية اطلقت نارا تحذيرية على قطع بحرية عسكرية أمريكية حاولت الاقتراب من مضيق الهرمز في محاولة منها لفتحها .

وبينت القوات المسلحة الايرانية ان "هناك جاهزية لجميع السيناريوهات في مضيق هرمز"، موضحة أنه "القوات المسلحة أطلقت النار على بعض القطع البحرية العسكرية الأمريكية".

وتابعت، أن "قواتنا لن تسمح بمرور القوات العسكرية الأمريكية كما فعلت خلال الحرب".

