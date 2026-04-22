تحليل معهد الشرق الأوسط: الولايات المتحدة تخلت عن الردع، وفشلت في حربها على إيران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ خلص تحليلٌ مُفصّلٌ نشره معهد الشرق الأوسط إلى أن الولايات المتحدة تخلّت عن الردع باعتباره جوهر استراتيجيتها في الخليج العربي، ما أدّى إلى فشلها في الحرب على إيران، وجعل دول الخليج العربي أسوأ حالًا مما كانت عليه قبل اندلاع الصراع. على مدى أكثر من ثلاثين عامًا، مثّلت القواعد العسكرية الأمريكية في ممالك الخليج العربي رادعًا فعّالًا، إذ حمت هذه الدول من الهجمات التقليدية.

حتى خلال "حرب الأيام الاثني عشر" التي دارت رحاها بين إسرائيل وإيران في يونيو/حزيران 2025، امتنعت طهران إلى حدّ كبير عن الردّ على دول المنطقة، واكتفت بشنّ ضربة صاروخية رمزية على قاعدة أمريكية في قطر. إلا أن الحرب الحالية أثبتت اختلافها.

فبحسب التحليل، لم تكن هذه حربًا دفاعية، بل هجومية تهدف إلى تغيير النظام في طهران أو تجريد إيران من قوتها العسكرية. وما إن قرّرت واشنطن وحليفتها إسرائيل قلب الوضع الراهن في إيران بالقوة، حتى ردّت الجمهورية الإسلامية بلا هوادة.

ويشير المقال إلى أن الردع كان ناجحًا عندما استخدمت الولايات المتحدة التهديدات العسكرية للحفاظ على الوضع الراهن في الخليج العربي. لكن عندما أصبحت واشنطن معتدية إقليمية، ثم فشلت، على عكس ما حدث في العراق عام 2003، في تحقيق أهدافها المتعلقة بتغيير النظام، كان لدى إيران كل الأسباب للتصعيد ونقل القتال مباشرة إلى ممالك الخليج الفارسي.