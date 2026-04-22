إطلاق برنامج قرآني بعنوان (يُزكّيهم) في الديوانية بالعراق

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أطلق المجمَع العلمي للقرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة برنامج (يُزكّيهم) القرآني في محافظة الديوانية.

وقال مسؤول معهد القرآن الكريم في الديوانية التابع للمجمَع، السيد خالد العبادي: إنّ "المعهد أطلق برنامج يزكيهم القرآني الأسبوعي والذي يتضمن سلسلةً من الدروس التربوية والأخلاقية المستمدة من كتاب الله العزيز".

وأضاف "استُهلّت الجلسة الأولى من البرنامج بتلاوة قرآنية للقارئ حسين ناجي، تلتها محاضرة في علم الأخلاق بالقرآن الكريم والآيات الدالة على ذلك، قدّمها السيد جميل الزاملي، واختُتمت بفقرة حوارية".

ويأتي البرنامج ضمن سلسلة من البرامج والفعاليات القرآنية والثقافية التي يقيمها المجمَع العلمي للقرآن الكريم على مدار العام في مختلف المحافظات، سعيًا إلى ترسيخ القيم الإسلامية الأصيلة، وتعزيز نشر الوعي القرآنيّ.

........

انتهى/ 278