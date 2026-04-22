استطلاع رأي: الأمريكيون قلقون بشأن استقرار ترامب العقلي والعاطفي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ كشف استطلاع رأي جديد أن 26% فقط من الأمريكيين يرون الرئيس دونالد ترامب شخصًا "متزنًا"، مما يُثير مخاوف جدية في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة والحرب على إيران.

ويشير استطلاع رويترز/إيبسوس، الذي أُجري على مدى ستة أيام واختُتم في 20 أبريل/نيسان، إلى أنه في ظل العدوان العسكري على إيران والمناقشات الحادة مع البابا، لا تزال نسبة تأييد ترامب عند أدنى مستوياتها تاريخيًا، حيث يُعرب العديد من المواطنين عن شكوكهم في طباعه وسلوكه.

كما أظهر الاستطلاع أن 36% فقط من الأمريكيين يُؤيدون أداء ترامب الرئاسي، وهو رقم لم يتغير عن الشهر السابق. وأشار الاستطلاع إلى تزايد القلق بين الشعب الأمريكي، بما في ذلك شريحة كبيرة من قاعدة ترامب الجمهورية، الذين بدأوا يُشككون علنًا في استقراره النفسي بعد سلسلة من التصريحات التحريضية والسلوك غير المتزن. وبشكل عام، 26% فقط من الأمريكيين يعتبرون ترامب شخصًا متزنًا. وتُظهر البيانات أيضًا انقسامًا واضحًا بين الحزبين. بينما لا يزال 53% من الجمهوريين يرون أن ترامب متوازن، لا يشاركهم هذا الرأي سوى 7% من الديمقراطيين. وقد واجهت إدارة ترامب تدقيقًا متزايدًا في أعقاب العدوان الأمريكي الإسرائيلي غير القانوني على إيران، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز في الولايات المتحدة.