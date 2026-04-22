قام تطبیق X بتعليق حسابات إيرانية في محاولة لإسكات الأصوات المعارضة للعدوان الأمريكي _ الإسرائيلي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أطلقت منصة التواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، حملة واسعة النطاق لتعليق الحسابات المعارضة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. آخر هذه الحسابات المعلقة يعود إلى علي علي زاده، صحفي ومقدم بودكاست إيراني مقيم في المملكة المتحدة، وينشط على منصة X تحت اسم المستخدم @Jedaal. وبحسب التقارير، تم إغلاق الحساب دون سابق إنذار أو توضيح، في أحدث حلقة من سلسلة عمليات تعليق طالت مستخدمين إيرانيين ينتقدون الحرب.

في السابق، وخلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، اتخذت X إجراءً مماثلاً ضد أصوات إيرانية أخرى، من بينها الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي آريا (@AryJeay) والمعلق على الشؤون الدولية ومقدم البرامج التلفزيونية مهدي خان علي زاده (@Khanalizadeh_IR). كما تم حذف كلا الحسابين من المنصة في الأسابيع الأخيرة دون سابق إنذار.

يواجه إيلون ماسك، مالك X، والمنصة نفسها انتقادات حادة بسبب إسكات الأصوات الإيرانية والمؤيدة للمقاومة التي تعارض السياسة الخارجية الغربية والحروب في جميع أنحاء العالم. كانت الحسابات المعلقة صريحة في انتقادها للحرب الأخيرة ضد إيران ولبنان، فضلاً عن التطهير العرقي المستمر في غزة والضفة الغربية المحتلة.