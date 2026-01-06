الاحتلال يعتقل 5 صيادين قبالة غزة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال مصدر محلي، بأن بحرية الاحتلال اعتقلت الصيادين عماد جلال القرعان وأحمد سمير المسارعة ومحمد وائل صلاح، بعد إطلاق النار على مراكب الصيد قبالة دير البلح، واعتقلت صيادَين آخرين قبالة مخيم الشاطئ بمدينة غزة.

كما أطلقت زوارق الاحتلال النار تجاه شاطي خانيونس.

وينفّذ طيران الاحتلال الحربي منذ ساعات الصباح الباكر عمليات نسف مبانٍ سكنية في بيت لاهيا شمال القطاع، مع شن غارات على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وشرق مدينة دير البلح.

كما يتواصل قصف الاحتلال المدفعي وإطلاق النار في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

