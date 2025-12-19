اختتام الدورة التخصصية الأولى لصناعة الخطاب على هدي نهج البلاغة في كربلاء 

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ استُهلّت فعاليات الدورة التخصصية الأولى لصناعة الخطاب على هدي نهج البلاغة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ عمار الحلي، أعقبتها كلمة العتبة العباسية المقدسة، ألقاها رئيس الدار الدكتور لواء العطية، ثم كلمة للمشاركين ألقاها الشيخ إياد محبوبة، إلى جانب الاستماع لشرح بعض من حكم نهج البلاغة قدّمه الشيخ هاني الربيعي.

وقال رئيس الدار الدكتور لواء العطية: إنّ "الدورة استهدفت مجموعة من الخطباء والمبلغين وطلبة العلوم الدينية من مختلف المحافظات، لإحياء علوم كتاب نهج البلاغة ومعارفه وتفعيلها على المنبر الحسيني وفي المحاضرة العلمية" مبيّنًا أنّها "استمرت لثلاثة أشهر، وتضمّنت مجموعة من المحاضرات العلمية ألقاها الشيخ الدكتور أركان التميمي بواقع محاضرة واحدة في الأسبوع".

وأضاف أنّ "الدورة تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، في مقدمتها تعزيز القيم المعرفية لدى الخطيب لتمكينه علميًّا وخطابيًّا، وتزويده بالمهارات الصوتية والأدائية، فضلًا عن القيم الفنية والبلاغية التي تعزز قدرته على الإقناع الوجداني والعقلي، إلى جانب ترسيخ القيم الإنسانية المستمدة من كتاب نهج البلاغة".

وتضمنت فعاليات الختام التي أقيمت قي قاعة قسم مقام الإمام المهدي (عجل الله فرجه) التابع للعتبة المقدسة، تكريم أستاذ الدورة الشيخ الدكتور أركان التميمي، إلى جانب المشاركين فيها.

