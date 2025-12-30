قالیباف : الرد الإيراني على أي تحرك عدائي سيكون واسع النطاق

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ صرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي "محمد باقر قالیباف"، خلال الجلسة العلنية لمجلس الشوری الإسلامي اليوم الثلاثاء، وفي معرض حديثه عن الذكرى السنوية لملحمة "9 دي" (30 ديسمبر 2009) الخالدة - يوم البصيرة ومیثاق الشعب مع ولاية الفقیه : إن الشعب الإيراني في ذلك اليوم التاريخي قد خيب آمال العدو وأنقذ البلاد من أتون الفتنة؛ هذا النظام وهذه الثورة ملك للشعب، وحتى يومنا هذا، أنقذ شعبنا وطنه وثورته من المؤامرات بتضحياته وإيثاره وتواجده في الميدان.

وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي : يجب الاستجابة لمطالب هذا الشعب وهواجسه المعيشة بكامل المسؤولية، ويجب أن يكون الحوار، وخاصة مع ممثلي النقابات، واتخاذ التدابير اللازمة، مع التركيز على زيادة القدرة الشرائية للمواطنين وإصلاح عملية صنع القرار الاقتصادي، على جدول أعمال المسؤولين التنفيذيين في البلاد.

كما حذر قاليباف بشأن محاولات مضمري الشر للشعب الإيراني، والتحركات الموجهة لتحويل أي مطالبة أو احتجاج شعبي إلى فوضى عارمة باستخدام العملاء؛ مؤكدا في الوقت نفسه على ان "الشعب الإيراني أثبت مرارا وتكرارا يقظته ووعيه وحرصه على أمن البلاد، ونوها الى ضرورة التعاطي مع مكالب المواطنين بالتسامح والصبر والمسؤولية والمساءلة الكاملة".

وعلى صعيد اخر، تحدث رئيس البرلمان عن عملية اطلاق 3 اقمار صناعية ايرانية، قائلا : أهنئ علماءنا الشباب لدى صناعة الفضاء وشعبنا العزيز على الإطلاق الناجح للأقمار الصناعية الثلاثة؛ "ظفر 2" و"بايا" و"كوثر"، واستقبال أولى إشاراتها.

وأضاف : لقد اكتمل تصنيع هذه الأقمار الصناعية بجهود الشركات المعرفیة والمؤسسات الأكاديمية في البلاد، وعلى أيدي نخبة شبابنا. ولقد حقق هؤلاء الشباب شعار "نحن نستطيع" وأثبتوا أنه لا توجد قوة تستطيع الحؤول دون تقدم إيران والإيرانيين.

