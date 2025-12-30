مئات من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قالت محافظة القدس، إن 480 مستوطناً اقتحموا المسجد خلال فترة الاقتحامات الصباحية والمسائية، وجرت الاقتحامات من خلال “باب المغاربة” في الجدار الغربي للمسجد، على شكل مجموعات ووسط حراسة ومرافقة من قوات الاحتلال.

وبينت أن هذه الاقتحامات رافقها انتهاكات لحرمة المسجد بما فيها أداء طقوس تلمودية.

وبالتزامن مع هذه الانتهاكات، تفرض قوات الاحتلال قيوداً على دخول المصلين الفلسطينيين، وتدقق في هوياتهم الشخصية، وتحتجز بعضها عند البوابات الخارجية للمسجد.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بشكل يومي، ويتم الاقتحام عبر مجموعات بحماية سلطات الاحتلال وعلى فترتين؛ صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

ويؤكد الفلسطينيون أن الاحتلال الصهيوني يصعّد من انتهاكاته الرامية إلى تهويد شرقي القدس، بما في ذلك المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

وتجدر الإشارة إلى أن شرطة الاحتلال سمحت، بشكل أحادي، منذ عام 2003، باقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، لتشهد أعداد المقتحمين ارتفاعاً مطرداً عاماً بعد آخر.

........

انتهى/ 278