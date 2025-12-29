ابنة الشهيد سليماني: الهدف النهائي لوالدي كان الحفاظ على كرامة الإنسان 

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قالت "زينب سليماني" في کلمتها خلال المؤتمر الدولي "الفریق الشهيد الحاج "قاسم سليماني": الدبلوماسية والمقاومة" الیوم الإثنین: إن الشهید سليماني استخدم الدبلوماسية لخلق رادع ضد التهديدات الهيكلية، وكذلك من أجل الحوار والتنسيق السياسي وإدارة الأزمات مع الجهات الفاعلة الإقليمية.

وأضافت: "على الصعيد المحلي، كانت إحدى السمات البارزة للشهید سليماني قدرته على تحليل القضايا بدقة وفصل التهديدات الاستراتيجية عن الخلافات والتحديات الثانوية؛هذا النهج جعله معروفاً خارج الانقسامات السياسية والحزبية كقدرة وثروة وطنية".

وقالت إن سلوكه في مرافقة ودعم الأشخاص الذين اختلفوا معه في بعض القضايا، ولكنهم واجهوا في بعض الأحيان تهديدات أمنية مشتركة، أظهر فهمه العميق والاستراتيجي للأولويات والمصالح الكلية وقد اكتسب ثقة واسعة النطاق ورأس مال اجتماعي كبير على الصعيدين المحلي والإقليمي من خلال تبني هذا النهج.

وأکدت قائلة: "كان الهدف النهائي للشهيد الحاج قاسم من الدبلوماسية والمقاومة هو "الحفاظ على كرامة الإنسان وكان يعتقد أن التهديد لم يكن موجهاً إلى حکومة أو أيديولوجية فحسب،بل استهدف حياة وأمن وكرامة البشر في سياق انهيار الأنظمة السياسية وانتشار العنف المنظم.

