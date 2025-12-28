مؤتمر الإمام الحسين (ع) الدولي السابع بعنوان "المرتكزات القرآنية في فكر الإمام الحسن المجتبى (ع)"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ستنظم دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة خلال يومي 28 و29 مارس 2026 م مؤتمر الإمام الحسين (عليه السلام) الدولي السابع في مدينة كربلاء المقدسة.

وأقامت دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة، بالتعاون مع جامعة الكوفة / كلية التربية ندوة علمية بعنوان "سيرة الإمام الحسن بن علي المجتبى (عليه السلام): المرجعيات القرآنية في مواقفه السياسية والاجتماعية"، بحضور واسع من الأكاديميين والباحثين وطلبة الدراسات العليا والأولية يوم الأربعاء الماضي الموافق 24 ديسمبر / كانون الأول الجاری.

وقال مسؤول مركز البحوث القرآنية في العتبة الحسينية المقدسة الدكتور عماد الخزاعي في تصريح له لمركز الإعلام القرآني: "جاءت هذه الندوة ضمن الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الإمام الحسين (عليه السلام) الدولي السابع، المزمع إقامته في 28–29 / 3 / 2026م، تحت عنوان: المرتكزات القرآنية في فكر الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام): قراءة في المنهج والأسلوب".



وأضاف أن "الندوة تضمنت محاضرتين علميتين ألقاهما كل من الأستاذ الدكتور محمد الفتلاوي والأستاذ المساعد الدكتور ضرغام المدني ركزتا على ثلاثة محاور رئيسة ربطت بين سيرة الإمام الحسن (عليه السلام) والثوابت القرآنية".



تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة فعاليات علمية تمهيدية تسعى إلى تعميق البحث في الفكر القرآني لأئمة أهل البيت (عليهم السلام)، وتهيئة البيئة الأكاديمية لإنجاح محاور مؤتمر الإمام الحسين (عليه السلام) الدولي السابع.

