ممثل المرشد الأعلى في الهند يُكرّم دور المرأة في ذكرى ميلاد السيدة الزهراء (س) ويوم المرأة العالمي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ بمناسبة ذكرى ميلاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) ويوم المرأة العالمي، نظم مكتب ممثل المرشد الأعلى في الهند جلسة ملهمة للاحتفاء بمكانة المرأة، وإسهاماتها الأسرية والاجتماعية، ودورها في الأنشطة الدينية والاجتماعية. وفي هذه المناسبة، أصدر ممثل المرشد الأعلى في الهند، حجة الإسلام والمسلمين الدكتور عبد الحكيم إلهي، البيان التالي: بسم الله الرحمن الرحيم: "اليوم، في هذا اليوم المبارك الذي يحمل اسم السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) ويُحتفل به كيوم المرأة العالمي، نجتمع اليوم لنُشيد بمكانة المرأة الرفيعة في الأسرة والمجتمع، ومسؤولياتها الجسام. ونخص بالذكر النساء الكريمات اللواتي يعملن مع زميلاتنا في مكتب ممثل المرشد الأعلى في الهند، ويؤدين واجباتهن بصبر وكرامة وحكمة."

أيتها النساء الكريمات! غالبًا ما تُسلَّط الأضواء في مجال الخدمة على الأنشطة الظاهرة والمسؤوليات الرسمية، ولكن الحقيقة أن استقرار كل هذه الجهود يعتمد على الهدوء والدعم والتشجيع الذي توفرنه في بيوتكن. إن صبركن وإرشادكن ومؤانستكن تجعل كل عمل من أعمال الخدمة يدوم. أنتن حقًا الشريكات الحقيقيات لزملائنا - ليس ظاهرًا، بل في أعماق قلوبنا وجوهر مسؤوليتنا. كل خطوة خدمة يخطوها زملاؤنا تستمد قوتها من حبكن وتفهمكن ودعمكن الصادق. أيتها النساء الكريمات! أنتن لستن مجرد داعمات - فوجودكن بحد ذاته هو روح هذه الخدمات. البيوت التي ترعينها، والقلوب التي تُريحينها، والأطفال الذين تربينهم هم الأنوار التي تُنير مستقبل المجتمع والأنشطة الدينية. إن حياة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) تُعلِّمنا أن المرأة هي نعمة البيت، ومحور رعاية الأسرة، وراعية الأجيال. واليوم، نُدرك أن العديد منكن يُجسِّدن هذا الدور في حياتهن العملية.