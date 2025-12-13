رجل دين شيعي: إن تبني شخصية السيدة الزهراء (س) هو مفتاح الخلاص والإصلاح الاجتماعي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قدّم الشيخ أحمد علي نوري، عضو مجلس جيلجيت-بالتستان ورئيس مجلس علماء مكتب أهل البيت بالتستان، في رسالته التهنئة بمناسبة المولد المبارك لابنة النبي، السيدة النساء العالمين، السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، أحرّ التهاني إلى الأمة الإسلامية جمعاء وأهل الإيمان. وذكر أن السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) هي أم أبيها، خير النساء، منبع البراءة والطهارة، ومنارة ساطعة للإيمان والأخلاق والحياء والشجاعة ومعرفة الله. إن أخلاقها نبراس يهتدي به البشر في كل زمان.

وأضاف: إن حياتها الطاهرة منارةٌ في ظلام الجهل، وصوت الحقّ الأسمى في وجه الظلم والاستبداد، وأسمى مثالٍ للشرف والكرامة للمرأة. وقال إن الاقتداء بسيرة السيدة الزهراء (عليها السلام) في هذا العصر المليء بالتحديات هو أساس الخلاص والوعي والإصلاح الاجتماعي. وبالعمل بمثالها النبيل، نستطيع إرساء العدل والمحبة والوحدة والسلام في المجتمع.