التقى ممثل آية الله اليعقوبي برئيس وزراء ولاية أوتار براديش السابق، وناقش العلاقات الهندية العراقية.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ التقى ممثلون عن آية الله الشيخ محمد يعقوبي من النجف بالعراق، بقيادة مولانا جاويد عبدي، مع رئيس حزب ساماجوادي الوطني ورئيس وزراء ولاية أوتار براديش السابق أخيلش ياداف في لكناو.

ضم الوفد العلامة السيد علي الياسري، والعلامة السيد علي نقي زيدي، والعلامة الدكتور السيد كلب عباس رضوي الاجتهادي، والعلامة الشيخ صالح. وناقشوا مواضيع مختلفة، من بينها تعزيز العلاقات بين الهند والعراق.

التقى ممثل آية الله اليعقوبي برئيس وزراء ولاية أوتار براديش السابق، وناقش معه العلاقات الهندية العراقية. وصف الممثلون العراقيون اللقاء مع أخيلش ياداف بأنه لقاء تاريخي، مشيرين إلى أن الهند قادرة على التقدم تحت قيادته، وأنه يمتلك القدرة على توحيد الشعبين. وأضافوا أن أخيلش ياداف يحظى باحترام كبير في العراق أيضاً.