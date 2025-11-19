بالسّم ودون استئناف.. نقاش إسرائيلي يكشف تفاصيل مشروع قانون إعدام الأسرى

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ اجتمعت اللجنة البرلمانية لإعداد مشروع القانون المذكور للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في موعد لم يُحدد، قبل أن يصبح قانونا نافذا.

ونشرت قناة الكنيست (البرلمان) عبر منصة شركة إكس، مقاطع نقاش صاخب في اللجنة، كشفت تفاصيل المبادئ التي اقترحها واضع مشروع القانون، وهو حزب القوة اليهودية، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

ووفقا للمبادئ، فإنه يجب أن يكون القانون قابلا للتنفيذ، وينص على أن كل من يقتل يهوديًا لأنه يهودي (على الهوية)، بما في ذلك التخطيط له أو تنفيذه، يُحكم عليه بالإعدام فقط، ثم ينفِذ هذا الحكم مصلحة السجون بالحقنة القاتلة، أي السم.

كما تنص تلك المبادئ على أنه يفرض الحكم بأغلبية بسيطة، ودون إمكانية الاستئناف، ودون إمكانية تخفيفه بمساومة أو عفو.

طرد ممثل نقابة الأطباء

وفي السياق، قال مراسل الجزيرة، إن ممثل نقابة الأطباء الإسرائيلية طُرد من جلسة لجنة الأمن القومي بالكنيست التي تناقش عقوبة الإعدام.

ومن جهته، قال ممثل نقابة الأطباء الإسرائيلية، إنه يحظر على الأطباء المشاركة في تنفيذ عقوبة إعدام الأسرى التي تبحث في الكنيست.

وكان وزير الأمن القومي في إسرائيل إيتمار بن غفير، قال إنه يأمل تمرير ما وصفه بـ"قانون إعدام المخربين" قبل التوجه إلى الانتخابات العامة.

ويعد مشروع القانون جزءا من الاتفاقيات الموقعة لتشكيل الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الليكود الذي يرأسه نتنياهو وحزب "عوتسما يهوديت" الذي يقوده بن غفير في أواخر 2022.

وينص مشروع القانون على فرض عقوبة الإعدام على أي شخص يتسبب عمدا أو إهمالا في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع الكراهية العرقية أو الأيديولوجية، أو بهدف الإضرار بإسرائيل.

الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون بإعدام أسرى فلسطينيين

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن لجنة الأمن القومي في الكنيست أقرت بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يتيح تنفيذ الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، ومَن تصفهم إسرائيل بـ”الإرهابيين”.

اللجنة المعنية في الكنيست تصوّت على إحالة مشروع قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام على من يُدانون بقتل "إسرائيليين"

أبرز بنود مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن لجنة الأمن القومي بالكنيست أقرت بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين، بهدف الإضرار بإسرائيل.

ماذا يعني مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين؟

ينص مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين على فرض عقوبة الإعدام على أي شخص يتسبب عمدا أو في غير عمد في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع الكراهية العرقية أو الأيديولوجية، أو بهدف الإضرار بإسرائيل.

أمنستي: قانون الإعدام التمييزي الإسرائيلي خطوة خطيرة

حذّرت منظمة العفو الدولية من أن مشروع القانون الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، ويُلزم المحاكم بفرض عقوبة الإعدام في جرائم قتل ذات دوافع قومية، يُشكّل خطوة تمييزية خطيرة.