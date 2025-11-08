الأمن اليمني يعلن عن تفكيك خلية تجسسية لأجهزة مخابرات أمريكية وإسرائيلية وسعودية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الحوثي باليمن، تفكيك "خلية تجسسية" تتبع غرفة عمليات مشتركة بين أجهزة مخابرات أمريكية وإسرائيلية وسعودية.

وذكر بيان للوزارة، ان "العملية الأمنية تمكّنت من كشف شبكة تجسس تعمل لصالح "تحالف استخباراتي" وتضمّ "وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)" و"جهاز الموساد الإسرائيلي"، و"المخابرات العامة السعودية"، ومقره داخل الأراضي السعودية.

وأوضح البيان أن القبض على أفراد الشبكة جاء بعد "عمليات رصد ومتابعة دقيقة استمرت عدة أشهر"، شملت التنصت الإلكتروني، والتمويه، وجمع الأدلة على الاتصالات المشبوهة. ووصف ما تم إنجازه بأنه "إنجاز أمني كبير يُعد نجاحاً جديداً في مواجهة التدخلات الخارجية".

