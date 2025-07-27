حفل تكريمي خاص للقادة العاملين في الإحياء العاشورائي في صيدا اللبنانية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في أجواء من التقدير والعرفان، نظّم قطاع صيدا في كشافة الإمام المهدي(عج) حفلًا تكريميًا خاصًا للقادة العاملين في الإحياء العاشورائي، وذلك في مجمع السيدة الزهراء (ع) في مدينة صيدا، برعاية وحضور معاون رئيس الجمعية للعمل الفني القائد علي خليل، والمسؤول الثقافي لحزب الله في قطاع صيدا فضيلة السيد حسن جمول، إلى جانب لجنة القطاع الكشفي، وعمداء الأفواج، وقادة من مختلف الأفواج.

تخلّل الحفل إعلان نتائج المسابقة العاشورائية وتكريم المجليين في دورة القائد، كما تم توزيع قلادات العطاء على القادة الذين أمضوا عشر سنوات، وخمس عشرة سنة، وما فوق في درب العمل الكشفي والتربوي، تقديرًا لعطاءاتهم وجهودهم المتواصلة في خدمة المسيرة.

واختُتم اللقاء بوليمة أخوية جمعت القادة في أجواء من الألفة والامتنان، تأكيدًا على روح العائلة الكشفية الواحدة، ومواصلة المسار في خط الإمام الحسين (ع) وخدمة قضية عاشوراء.

