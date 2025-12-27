أقامة ندوة حول دور اللغة العربية في العلوم الشرعية والفكرية

أقيمت ندوة اللغة العربية حيث شهدت إقامة جلسة بحثية تسلط الضوء على دورها في العلوم الشرعية والفكرية.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ شهدت فعاليات الندوة العلمية الخاصة بالاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية إقامة جلسة بحثية تسلط الضوء على دورها في العلوم الشرعية والفكرية.

وأقيمت الندوة برعاية العتبة العباسية المقدسة، ونظمتها جمعية العميد العلمية والفكرية، بالتعاون مع مركز العميد الدولي للبحوث والدراسات التابع لقسم الشؤون الفكرية والثقافية والهيأة العليا لإحياء التراث في العتبة المقدسة.

وجاءت الندوة تحت شعار: (لغتنا العربية سيدة اللغات) وبعنوان: (أثر اللغة العربية في العلوم الدينية)، وبحضور عدد من مسؤولي العتبة المقدسة إلى جانب الباحثين والمختصين.

وترأس الجلسة الدكتور عادل نذير، نوقشت عبرها أربعة بحوث متنوعة شملت: (لغة التوحيد القرآني)، للباحث الدكتور عباس علي الفحام، وبحث (الشريعة في ضوء العربية نحو بناء منظومة فكرية ودراسة في العلاقات العلمية والمنهجية)، للباحث الدكتور صالح كاظم الجبوري، و(أثر الفكر النحوي في بناء قواعد أصول الفقه دراسة تحليلية في ضوء النظر اللغوي الفقهي)، للباحث الدكتور حيدر جبار عيدان، فيما اختُتمت الجلسة بمناقشة البحث الموسوم (المباحث اللغوية وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية) للباحث الدكتور مهند مصطفى جمال الدين.

وقال رئيس الجمعية، الدكتور رياض طارق العميدي: إنَّ ندوة الاحتفاء العالمي بيوم اللغة العربية تضمنت مناقشة مجموعة من البحوث التي بيَّنت أهمية اللغة العربية بوصفها الوعاء الأساسي للوعي الديني والفكري والثقافي، مشيرًا إلى أنَّ الندوة ركزت على إبراز مكانة اللغة في مختلف العلوم الشرعية والفكرية.

وأضاف أنَّ الندوة تناولت محاور عدة، أبرزها أهمية اللغة في علوم القرآن والحديث وأصول التفسير، وتهدف إلى تعزيز مكانة اللغة العربية وتحقيق التوافق بين أصالتها والتجديد، كونها لغة حية قائمة على التطوير المستمر، مؤكدًا أنَّ الندوة شهدت إلقاء عدد من التوصيات الخاصة بيوم اللغة العربية.

