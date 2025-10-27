حزب الله وجماهير المقاومة يشيعون أحد شهداء المقاومة على طريق القدس في بلدة القليلة اللبنانية

تقدّمت مسيرة التّشييع فرق من كشافة الإمام المهدي (ع)، وسيّارات إسعاف تابعة لمديريّة جبل عامل الأولى في الدّفاع المدنيّ - الهيئة الصّحّيّة الإسلاميّة، جابت شوارع البلدة وصولاً إلى جبّانتها، قبل أن يُصلّى على الجثمان الطّاهر الذي ووري في ثرى بلدته إلى جانب من سبقه من السعداء.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ شيّع حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية وبلدة القليلة الجنوبية، الشّهيد السّعيد على طريق القدس المجاهد محمد اكرم عربية "حيدر" بمسيرة حاشدة وبمشاركة لفيف من العلماء، بحضور شخصيّات وفعّاليّات وعائلة الشّهيد وعوائل شهداء، وحشود لبّت نداء الوفاء للنهج المقاوم. وتقدّمت مسيرة التّشييع فرق من كشافة الإمام المهدي (ع)، وسيّارات إسعاف تابعة لمديريّة جبل عامل الأولى في الدّفاع المدنيّ - الهيئة الصّحّيّة الإسلاميّة، جابت شوارع البلدة وصولاً إلى جبّانتها، قبل أن يُصلّى على الجثمان الطّاهر الذي ووري في ثرى بلدته إلى جانب من سبقه من السعداء. ..................... انتهى / 323