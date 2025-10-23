لتعزيز التعاون العلمي والثقافي.. استعدادات لإقامة مؤتمر "الإمام الحسين(ع) رمز وحدتنا" في باكستان

قال رئيس قسم الإعلام في العتبة الحسينية المقدسة المهندس عباس عاصم الخفاجي، إن "هذا المؤتمر يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تسعى العتبة الحسينية المقدسة من خلالها إلى توسيع جسور التعاون الفكري والثقافي مع المؤسسات العلمية في العالم الإسلامي، وترسيخ مكانة الإمام الحسين (عليه السلام) رمزا للوحدة والإصلاح في الأمة الإسلامية".

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ في إطار جهودها لتعزيز التعاون العلمي والثقافي بين العتبات المقدسة والمؤسسات الأكاديمية في العالم الإسلامي، تستعد العتبة الحسينية المقدسة لإطلاق فعاليات المؤتمر الثقافي الدولي الذي يقام تحت شعار "الإمام الحسين (ع).. رمز وحدتنا"، وذلك بالتعاون مع جامعة الكوثر الإسلامية في باكستان.

وقال رئيس قسم الإعلام في العتبة الحسينية المقدسة المهندس عباس عاصم الخفاجي، إن "هذا المؤتمر يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تسعى العتبة الحسينية المقدسة من خلالها إلى توسيع جسور التعاون الفكري والثقافي مع المؤسسات العلمية في العالم الإسلامي، وترسيخ مكانة الإمام الحسين (عليه السلام) رمزا للوحدة والإصلاح في الأمة الإسلامية".

وأضاف أن "المؤتمر سيقام بمشاركة مجموعة من العلماء والباحثين والأكاديميين من مختلف الطوائف والمدارس الإسلامية، في تأكيد على رسالة الإمام الحسين (عليه السلام) الجامعة التي تتجاوز الحدود والمذاهب".

وبين أن "الحدث سيشهد كذلك افتتاح مكتب الإمام الحسين (عليه السلام) الثقافي التابع لمركز الإعلام الدولي في قسم الإعلام بالعتبة الحسينية المقدسة، في العاصمة إسلام آباد"، موضحا أن "هذا المكتب يعد خطوة مهمة لتعزيز التواصل الثقافي والإعلامي مع المجتمع الباكستاني، ونشر القيم والمبادئ الحسينية التي تجسد الوحدة والإنسانية والسلام".

ويذكر أن هذا المكتب هو الثاني من نوعه بعد افتتاح مركز الإمام الحسين (عليه السلام) الثقافي في تركيا، الذي شهد خلال الفترة الماضية نشاطات ثقافية وإعلامية متنوعة أسهمت في تعزيز التواصل الإنساني ونشر رسالة كربلاء في المجتمع التركي.

