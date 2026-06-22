أمير الموسوي: كل تصريحات ترامب تدل على هزيمته أمام حكمة ولاية الفقيه وتلاحم الشعب الايراني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ اعتبر مدير مؤسسة أسفر للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أمير الموسوي، اليوم الأحد ( 21 حزيران 2026 )، أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعكس حالة من الارتباك السياسي والإعلامي، محاولا من خلالها إظهار نفسه بمظهر القائد القوي.

وقال الموسوي، في تدوينة إن ترامب "كلما تعرض لهزيمة ميدانية أو دبلوماسية، يلجأ إلى المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق تصريحات وتغريدات تحمل طابعا استعراضيا أكثر من كونها تعكس حقائق على الأرض"، مبينا أن هذه التصريحات "لا تغير من موازين القوى أو الوقائع السياسية والعسكرية".

وأضاف أن "الخطاب الأمريكي الأخير يكشف حجم الضغوط التي تواجهها الإدارة الأمريكية، في ظل صمود الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحلفائها.

وأشار الموسوي إلى أن "كل تصريحاته تدل على انكساره وهزيمته أمام حكمة وقرارت مقام ولاية الفقيه وتلاحم الشعب الايراني مع قيادته وقدرات القوات المسلـحة الايرانية وبطولات وشجاعة الحلفاء الشرفاء في المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بوقت سابق اليوم بتدمير إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، الأحد، رغم بدء المفاوضات المباشرة بين أمريكا وإيران في بورغنشتوك في سويسرا.

وقال ترامب في تصريح صحفي: "سأدمر إيران إذا لم يتوصلوا لاتفاق" مضيفا "قد نسيطر على مضيق هرمز إذا لزم الأمر" مشيرا الى إن "إغلاق هرمز يعني أن وفد التفاوض لن يتمكن من العودة"، وهذا ما دفع الوفد الايراني الى مغادرة مقر الاجتماعات في بورغنشتوك بسويسرا، احتجاجا على التهديدات التي أطلقها ترامب ضد ايران.

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