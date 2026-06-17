قوات بحرينية تداهم مراسم عزاء قرب المنامة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ داهمت قوات الأمن البحرينية مراسم عزاء في قرية قرب المنامة، إحياءً لذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)، ثالث أئمة الشيعة، في أحدث تصعيد لحملة نظام آل خليفة على الأغلبية الشيعية في البلاد. وفي المرحلة الأخيرة من حملة النظام البحريني على الشيعة، داهمت قوات أمن آل خليفة الحاكمة مراسم عزاء في قرية أبو صابي، على مشارف المنامة، فجر الأربعاء. ووفقًا لمصادر بحرينية، دخلت قوات النظام القرية وحاولت إزالة رموز العزاء والأعلام السوداء التي رُفعت إحياءً لذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)، حفيد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم). وتفيد التقارير بأن شبانًا محليين تصدوا لقوات الأمن وقاوموا العملية، وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر قوات الأمن وهي تطلق الغاز المسيل للدموع على المعزين. وجاءت المداهمة بعد أن شهدت عدة مناطق في المنامة مراسم عزاء حاشدة في الليلة السابقة. يقول مراقبون إن السلطات البحرينية بدت وكأنها تتجنب المواجهة المباشرة مع آلاف المعزين الشيعة الذين شاركوا في تلك التجمعات، واستهدفت بدلاً من ذلك تجمعاً قروياً أصغر.

يأتي هذا الحادث الأخير في أعقاب أشهر من تصاعد القمع ضد الأغلبية الشيعية في البحرين. منذ اندلاع حرب رمضان - الحرب العدوانية الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير - كثّف نظام المنامة، بالتنسيق مع الحكومة الكويتية، حملته ضد رجال الدين الشيعة، والمؤرخين، والناشطين الثقافيين، حيث أفادت التقارير باحتجاز المئات، وتجريدهم من جنسيتهم، وسجنهم، أو طردهم من البلاد بتهمة صلتهم بإيران أو دعمهم لها. وقد شنت الأجهزة الأمنية والقضائية البحرينية حملة قمع ضد المتظاهرين الشباب بذريعة كاذبة هي التجسس لصالح إيران. ويطالب البحرينيون، من بين أمور أخرى، بانسحاب القوات العسكرية الأمريكية من البحرين وإغلاق الأسطول الخامس الأمريكي في البلاد.