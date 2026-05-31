تقديم محاضرةً عن كيفية تحصين الإنسان فكريًا في بغداد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قدّمت دارُ علوم نهج البلاغة في العتبة العبّاسية المقدّسة، محاضرةً عن كيفيّة تحصين الإنسان فكريًا، ضمن فعّاليات محفلها الأسبوعيّ في العاصمة بغداد.

وقال رئيسُ الدار الدكتور لواء العطية: إن "هذه المحافل تسعى لتحويل فكر الإمام علي(عليه السلام) إلى منهج حياةٍ وسلوكٍ عمليّ، يُسهِمُ في تحصين الوعي المجتمعيّ"، مضيفًا، أن "الدار تعمل على تقديم هذه المعارف بأساليب تجمع بين الرصانة العلميّة ومتطلّبات الواقع المعاصر، بما يحقّق رؤية العتبة المقدّسة في بناء الإنسان، وصياغة مستقبله وفق قيم أهل البيت(عليهم السلام)".

من جانبه بيّن مقدّمُ المحاضرة الدكتور طلال العبيدي، أن "المحاضرة ناقشت سبل تحصين الإنسان فكريًّا في مواجهة ما تطرحه الفلسفات المعاصرة حول (الإنسان ذو البُعد الواحد)، الذي يغرق في المادّيات وينسى الجوانب الروحية والأخلاقية".

وأضاف، أن "المحاضرة تسعى إلى تبيان منهج الإمام علي(عليه السلام) في صناعة الشخصية المتوازنة، التي تجمع بين الكفاءة والنزاهة"، موضّحًا، أنها "شهدت طرح عددٍ من التساؤلات التي تهدف إلى إيجاد حلولٍ واقعيّة ومستدامة للتحدّيات التي تواجه العمل المؤسّسي والاجتماعيّ، عبر العودة إلى الأصول المعرفيّة لنهج البلاغة".

