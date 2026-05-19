خاتم الأنبياء يتوعد برد "أسرع وأشد" على أي هجوم من أمريكا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ قال قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني اللواء "علي عبد اللهي" إن "القوات الإيرانية أصبحت مستعدة وسترد بسرعة وحزم على أي عدوان جديد من الأعداء".

وحذّر الولايات المتحدة وحلفاءها من أن يرتكبوا مجددا ما أسماه "خطأ إستراتيجياً وسوء تقدير"، مضيفا أن "الأعداء الأمريكيين الصهاينة اختبروا مرارا شعبنا الشجاع وقواته المسلحة القوية".

وأشار إلى أن طهران أثبتت بعزم أنها تُظهر اقتدارها وقدراتها لأعدائها في ساحة المعركة، محذرا من وصفهم بالأعداء من ارتكاب خطأ آخر، ومؤكدا أن بلاده سترد بقوة وأشد بكثير من الحرب الأخيرة.

وتابع "سندافع بكل ما أوتينا من قوة عن حقوق شعبنا وسنقطع يد كل معتد".

وفي السياق، قال اللواء محسن رضائي -مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون العسكرية-: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يحدد موعدا للهجوم ثم يلغيه بنفسه "أملا في استسلام أمتنا".

وأوضح : القبضة الحديدية للقوات المسلحة الإيرانية سترغمهم على التراجع والاستسلام.

وتأتي التصريحات الإيرانية في وقت تحدث فيه ترمب عن أن تطورا إيجابيا في المحادثات مع إيران أقنعه بإرجاء الهجوم على طهران، مشيرا إلى أن هناك "فرصة ‌‌جيدة جدا" لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران سيمنعها من الحصول على سلاح نووي.

