المبعوث الكوبي: مقاومة إيران للعقوبات والعدوان نموذجٌ لكوبا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ وصف سفير كوبا لدى إيران مقاومة الشعب الإيراني للعقوبات والعدوان العسكري بأنها نموذج ومصدر إلهام لكوبا في نضالها ضد عقود من الضغوط الأمريكية. كما وصف سفير كوبا لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خورخي فرناندو ليفيبفر نيكولاس، صمود إيران في وجه العقوبات الشاملة والعدوان العسكري بأنه نموذج تاريخي يُحتذى به، يحظى بتقدير كبير من الشعب الكوبي، ويعتزم استخلاص العبر منه في دفاعه عن نفسه ضد الضغوط الأمريكية.

وفي حديثه للصحفيين خلال زيارة إلى محافظة البرز، أكد ليفيبفر نيكولاس على عمق العلاقة الاستراتيجية بين طهران وهافانا في ظل تصاعد التهديدات الأمريكية ضد البلدين. وقال: "تمتد علاقاتنا الدبلوماسية لأكثر من 50 عامًا، لكن ما اكتسب أهمية إضافية اليوم هو أن كلا البلدين يواجهان تهديدات وضغوطًا أمريكية متزايدة. إن خطر الحرب والأعمال العدائية الجديدة يُقربنا من بعضنا البعض يومًا بعد يوم". وفي إجابته على سؤال، كان المبعوث الكوبي صريحًا في تقييمه لما تعنيه تجربة إيران بالنسبة لكوبا.

يُقدّر الشعب الكوبي صمود الشعب الإيراني تقديرًا كبيرًا. فقد واجه كلا البلدين عقوبات واسعة النطاق لسنوات، لكن ما لاحظناه هو قدرة إيران الاستثنائية على الدفاع عن وطنها رغم هذه القيود. هذه التجربة تُعدّ درسًا لنا، إذ ينبغي لنا الاستفادة منها، من خلال تعزيز التضامن، في الدفاع عن وطننا. ووصف مقاومة إيران للعدوان الصهيوني والأمريكي بأنها أكثر من مجرد لحظة عابرة من التحدي. وقال: "هذه حالة نموذجية ستخلد في التاريخ، وستبقى إلى الأبد واحدة من أهم فصول تاريخ إيران المشرّف".