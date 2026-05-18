فنلندا: انعقاد أول اجتماع مشترك للمسلمين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ لأول مرة في تاريخ فنلندا، اجتمع ممثلو الطوائف الإسلامية في البلاد في اجتماع مشترك لمناقشة أهم القضايا الدينية والاجتماعية للمسلمين. عُقد الاجتماع يومي 16 و17 مايو/أيار في مدينة توركو، بحضور ممثلين عن 20 مدينة فنلندية مختلفة. نُظّم الاجتماع بمبادرة من المجلس الإسلامي الفنلندي، وتضمن جدول أعماله مواضيع مثل التربية الدينية الإسلامية في المدارس، والممارسة المشتركة للشعائر الدينية - لا سيما خلال شهر رمضان، والذبح الحلال.

وأوضح المنظمون أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو تعزيز التنسيق بين الطوائف الإسلامية ودعم دورها في المجتمع الفنلندي. وقال أحد المشاركين في الاجتماع لوسائل الإعلام الفنلندية الرسمية: "هذه هي المرة الأولى التي نجتمع فيها جميعًا نحن المسلمين في فنلندا. نريد التحدث عن الأمن، وعلاقتنا بالحكومة، وكيفية الاندماج في المجتمع". وتعكس هذه التصريحات جهود المسلمين الفنلنديين لتوحيد صوتهم في القضايا الاجتماعية والدينية. بحسب التقارير، عُقد هذا الاجتماع عقب لقاءٍ عُقد مؤخراً بين عتيق علي، رئيس الهيئة الإسلامية في فنلندا، ورافيل غاينوتدين، مفتي روسيا.

وناقش الجانبان خلال ذلك اللقاء تعزيز العلاقات بين المسلمين الروس والفنلنديين، ودور التتار الفنلنديين في الحوار بين الأديان. ويسعى المجلس الإسلامي الجديد في فنلندا حالياً إلى تعزيز حضوره في المجالين الاجتماعي والديني في البلاد، من خلال التنسيق بين الجمعيات والمراكز الإسلامية، وهو ما يصفه الكثيرون بأنه نقطة تحول في تاريخ المسلمين في فنلندا.