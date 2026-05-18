مسلمو المملكة المتحدة من أصغر المجتمعات سناً

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ يُظهر تقرير جديد صادر عن المجلس الإسلامي البريطاني أن المسلمين في البلاد أصبحوا من أصغر الفئات السكانية وأسرعها نموًا في إنجلترا وويلز، وهو تغيير يرى الخبراء أنه قد يُؤثر بشكلٍ كبير على السياسة والاقتصاد والنسيج الاجتماعي البريطاني في السنوات القادمة. ووفقًا للتقرير الذي يحمل عنوان "المسلمون البريطانيون بالأرقام"، يُشكّل المسلمون حاليًا 6.5% من سكان إنجلترا وويلز، بمتوسط ​​عمر يبلغ 27 عامًا فقط، أي أقل بـ 13 عامًا من المتوسط ​​الوطني. علاوة على ذلك، فإن ما يقرب من نصف المسلمين البريطانيين تقل أعمارهم عن 25 عامًا. ويقول الباحثون إنه في حال خفض سن الاقتراع من 18 إلى 16 عامًا، سيدخل حوالي 150 ألف ناخب مسلم جديد إلى الساحة الانتخابية، وهي قضية قد تُؤثر تدريجيًا على التوازنات السياسية في بريطانيا.

"الصورة النمطية القديمة عن المسلمين لم تعد واقعية" يقول مقداد عساريا، أستاذ السياسات الصحية في كلية لندن للاقتصاد وعضو لجنة الأبحاث في المجلس الإسلامي البريطاني، إن العديد من السياسيين ما زالوا ينظرون إلى المسلمين من منظور يعود إلى عقدين من الزمن.

بحسب قوله، فإنّ الجيل الجديد من المسلمين البريطانيين هم في غالبيتهم من مواليد البلاد، وتلقّوا تعليمهم، ويشاركون بفعالية في الحياة العامة. وأكّد قائلاً: "نصف المسلمين البريطانيين دون سن الخامسة والعشرين، ولا ينتظرون إذناً للمشاركة في السياسة". كما توضح الدراسة أنّه خلافاً لبعض التصوّرات، فإنّ المسلمين البريطانيين ليسوا كتلة سياسية واحدة، بل هم مجموعة متنوّعة من الباكستانيين والبنغلاديشيين والصوماليين والعرب والمهتدين إلى الإسلام، بالإضافة إلى مجتمعات عرقية وثقافية أخرى.