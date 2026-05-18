أعداد الإصابات في تزايد مستمر بصفوف جيش الاحتلال الصهيوني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ سجّلت وزارة "صحة" الاحتلال الإسرائيلي 9 إصابات جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد الإصابات منذ بداية الحرب على إيران في 28 شباط/فبراير 2026 ولغاية أمس الأحد في 18 أيار/مايو الجاري إلى 8752 إصابة.

وأكدت الوزارة، في تحديثٍ لمعطياتها، أنّ مجموع الإصابات التي دخلت إلى المستشفيات الإسرائيليّة من الجبهة الشمالية في الفترة بعد وقف إطلاق النار مع إيران (في 8 نيسان/أبريل الماضي) وصلت إلى 851 إصابة.

وبلغ مجموع الإصابات التي تم تسجيلها في المستشفيات الإسرائيلية من الجبهة الشمالية منذ وقف إطلاق النار مع لبنان (في 17 نيسان/أبريل الماضي) 433 إصابة.

وتتزايد أعداد الإصابات لدى الاحتلال في وقتٍ تواصل فيه المقاومة الإسلامية في لبنان، تنفيذها العمليات رداً على خرق الاحتلال لوقف إطلاق النار واعتدائه على مناطق لبنانية ولا سيما في الجنوب.

وتستهدف المقاومة تجمعات جنود وآليات الاحتلال وتوقع قواته بالكمائن، كما تستهدف مواقعه ومستوطناته شمالي فلسطين المحتلة.

ويعترف الإعلام الإسرائيلي والمسؤولون الإسرائيليون بعدم وجود حلّ فعلي لمحلقات حزب الله المفخخة التي تصيب أهدافها وتكبّد قوات الاحتلال الخسائر في المواجهات المستمرة جنوبي لبنان.

