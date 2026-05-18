تقرير مصور/ شاب من الكاظمية يخدم في موكب حسيني ويطعم المقاتلين ويقاتل على السواتر معهم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ تأسس موكب "الزراعة" الذي يعد من اعرق المواكب الحسينية في مدينة الكاظمية المقدسة عام (1930)، وسمي الموكب بهذا الاسم نسبة لمهنة اصحابه كونهم مزارعين واصحاب بساتين، وأحد خدم هذا الموكب هو شاب جمع بين الخدمة الحسينية للزائرين وقتال ارهابيي "داعش" واعداد الطعام للمقاتلين والدعم اللوجستي ومساعدة الفقراء. وهو يشارك زملائه الخدام في اعداد طعام الغداء "التمن والقيمة" لزائري الامام محمـد بن علي الجواد(عليه السلام) في ذكرى استشهاده الأليمة.