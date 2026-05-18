قائد الأمن الايراني يعلن عن عدد جواسيس تم اعتقالهم منذ بداية العدوان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن قائد الأمن الداخلي الإيراني، اعتقال أكثر من 6500 خائن وجاسوس.

وأشار "أحمد رضا رادان" القائد العام لقوى الأمن الداخلي الإيراني، إلى تصدي الشرطة المستمر للعناصر المرتبطة بالعدو، وقال: منذ بداية الحرب المفروضة الثالثة وحتى الآن، تم اعتقال أكثر من 6500 شخص من الخونة والجواسيس، من بينهم 567 شخصاً كانوا مرتبطين بالزمر المناهضة للثورة وعناصر النفاق.

وصرح مساء الأحد قائلاً: إن مسار تحديد واعتقال العناصر المرتبطة بالعدو لا يزال مستمراً، والشرطة لم توقف إجراءاتها أيضاً في مجال مواجهة مثيري الشغب.

وأضاف: في مجال مثيري الشغب خلال شهر يناير الذين كانوا في الواقع جنوداً خائنين للوطن لحساب العدو، لم يتم إخلاء سبيل أي منهم، وما زلنا مستمرين في تحديد هوية هؤلاء الأفراد واعتقالهم.

وأكد أن هذا المسار لا يزال مستمراً، ونحن نعد شعبنا العزيز بأننا مثلما نتواجد في الميدان، لن نترك ميدان الأمن العام وجزءاً من الأمن الداخلي، وسنبقى إلى جانب الشعب.

وفي الختام، أعرب القائد العام لقوى الأمن الداخلي عن تقديره لتعاون ومواكبة الشعب للشرطة خلال هذه المدة.

.....................

انتهى / 323