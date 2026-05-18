الأمانة العامة للعتبة الكاظمية تكشف عن عدد الزوار الذين شاركوا بإحياء استشهاد الامام الجواد(ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلنت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة، عن نجاح مراسم إحياء ذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد (عليه السلام)، مؤكدة أن الصحن الشريف استقبل نحو 5 ملايين زائر من داخل العراق وخارجه وسط استنفار خدمي ولوجستي استثنائي.

وقال علي عبد الحسين السقي نائب الأمين العام للعتبة في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء مراسم الزيارة، إن عدد الزائرين الذين أحيوا هذه المناسبة الدينية خلال الأيام الماضية وحتى الساعة الـ12 من ظهر اليوم بلغ 4 ملايين، و59 ألفاً، و978 شخصاً وسط انسيابية عالية في الحركة والتنظيم عكست مستوى الجاهزية والتنسيق الميداني بين العتبة المقدسة والجهات المعنية.

من جانبه، أعلن قائد عمليات بغداد عن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بحماية الزائرين، مؤكداً أن الخطة تميزت بمرونة عالية ولم تشهد تسجيل أي خروقات أمنية أو حوادث تعكر صفو الزيارة، بفضل التنسيق العالي بين مختلف القطعات العسكرية والأجهزة الاستخبارية والدوائر الخدمية الساندة.

وفي الجانب الأمني، أكدت وزارة الداخلية، أن مدينة الكاظمية المقدسة باتت "منطقة منزوعة السلاح بالكامل"، مشيرة إلى أن الإجراءات الصارمة والتعاون الكبير من قبل المواطنين والمواكب الحسينية أسهما في بسط الأمن والاستقرار طيلة أيام توافد الحشود المليونية.

.....................

انتهى / 323