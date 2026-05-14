بحرم السيدة المعصومة(ع)..تجمع عظيم للحوزويين وأمة حزب الله دعماً للشيعة المظلومين في المنطقة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ من المقرر إقامة مراسم احتشاد لتجمع عظيم للحوزويين وأمة حزب الله دعمًا للشيعة المظلومين في (البحرين، الكويت، الإمارات، وغيرها)

الزمان: يوم الجمعة 25 غدًا، بعد صلاتي المغرب والعشاء

المكان: قم المقدسة، العتبة المطهرة للسيدة فاطمة المعصومة (سلام الله عليها)، رواق الإمام الخميني (قدس سره)

المنظّمون:

جمعية المدرسين في الحوزة العلمية بقم

المجلس الأعلى ومركز إدارة الحوزات العلمية

جامعة المصطفى العالمية

المجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام)

وغيرها من المؤسسات الحوزوية العليا

بانتظار قدومكم المبارك

